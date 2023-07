Le directeur sportif Cristiano Giuntoli quitte Naples

À 51 ans, Cristiano Giuntoli va découvrir un nouveau club italien, celui de la Juventus de Turin. Directeur sportif du Napoli depuis 8 ans, ce dernier a décidé de renoncer à sa dernière année de contrat pour prendre la direction de la Vieille Dame, après plusieurs discussions avec son président Aurelio De Laurentiis.

La suite après cette publicité

Cela fait donc un départ de plus à gérer pour Naples, après celui de Luciano Spalletti. Fraîchement champions d’Italie, les Napolitains ont du pain sur la planche et devront également compter sur Rudi Garcia pour apporter plus de stabilité. Victor Osimhen pourrait bien être le prochain à quitter le Napoli…

À lire

Mercato Napoli : les nombreuses pistes estivales de Rudi Garcia