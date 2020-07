Real Madrid : un club en pole position pour Reinier

La suite après cette publicité

Arrivé lors du dernier mercato estival pour un montant environnant les 30 millions d'euros, Reinier (18 ans) ne devrait pas jouer au Real Madrid la saison prochaine. Les dirigeants merengues souhaitent qu'il évolue à un niveau plus élevé que la troisième division, où joue le Castilla, et veulent notamment reproduire l'expérience Kubo, qui sort d'un prêt réussi à Mallorca. Seulement, les places sont chères à Madrid et un joueur de son âge a besoin de temps de jeu, d'autant plus que les places de joueur extracommunautaire sont déjà occupées. L'ancien de Flamengo devrait donc jouer en Liga lors du prochain exercice.

Selon les informations de la Cadena COPE, un club est déjà en pole position pour l'accueillir. Plusieurs clubs sont venus aux nouvelles, mais c'est le Real Valladolid qui tient la corde. C'est du moins l'option qui séduit le plus le joueur. Le club dirigé par Ronaldo Nazario a accueilli plusieurs joueurs merengues cette saison, à l'image de Jorge de Frutos et Andriy Lunin. L'idée d'un prêt à l'étranger reste encore envisagée.