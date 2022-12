PSG : les raisons du retour éclair de Kylian Mbappé à l’entraînement

La suite après cette publicité

A peine trois jours après avoir disputé une finale de Coupe du Monde (perdue) contre l’Argentine, Kylian Mbappé (23 ans) a fait son retour au Camp des Loges, ce mercredi matin. Il est revenu pour vite oublier la désillusion du Mondial et continuer à garder un bon état physique, selon ce que rapporte le Parisien. A noter que son pote Achraf Hakimi, demi-finaliste, est lui aussi revenu ce matin.

« C’est un exemple. On ne peut pas en vouloir aux autres de prendre de la récupération. Mais lui se dit : le Mondial est passé, je prends lundi et mardi en repos et je me remets dedans », a déclaré Alexandre Marles, ancien préparateur physique du club de la capitale, à propos du natif de Bondy.

