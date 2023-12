Raja Casablanca : Mohamed Souboul proche d’un accord avec un club européen

Ces dernières années, le football africain intéresse de plus en plus les clubs européens. Et sur le continent, le Maroc commence à exporter de plus en plus de jeunes talents. Cela pourrait bientôt être le cas du latéral gauche Mohamed Souboul. Âgé de 22 ans, le joueur formé au Raja Casablanca pourrait bien faire ses valises prochainement direction l’Europe. S’il n’a joué que 4 matches cette saison avec le Raja, l’international U20 marocain s’était révélé la saison dernière du côté de l’IR Tanger.

Prêté une saison, il avait ainsi disputé 21 rencontres de Botola (Championnat marocain), toutes en tant que titulaire indiscutable. Résultat, son profil n’était pas passé inaperçu pour certains recruteurs. Doué techniquement et surtout fort dans le duel défensif avec un gros impact physique, Mohamed Souboul pourrait bien quitter le Raja. En fin de contrat cet été, ce qui explique son faible temps de jeu cette saison, il est pisté par un club de Ligue 2, par Empoli et par le FC Zurich. Un accord est même proche d’être trouvé avec l’un de ses clubs selon nos informations.