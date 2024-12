Atalanta Bergame : Charles De Ketelaere marche sur l’eau

Qui peut stopper Charles De Ketelaere ? Si Mohamed Salah impressionne actuellement au Royaume de Sa Majesté, le milieu offensif belge fait lui le bonheur de la Botte. Arrivé sous la forme d’un prêt en août 2023 du côté de l’Atalanta Bergame après une expérience plus que contrastée sous les couleurs de l’AC Milan, le Diable Rouge (20 sélections, 2 buts) survole ce début d’exercice 2024-2025. Dimanche, lors de la nouvelle victoire de la Dea contre Empoli (3-2), le natif de Bruges s’est offert une nouvelle masterclass permettant aux siens de conforter leur première place au classement.

Après avoir égalisé peu après la demi-heure de jeu, le gaucher d’1m92 a finalement offert la victoire au club de Bergame au terme d’un numéro de soliste dans la surface d’Empoli (86e). Un nouveau petit bijou pour celui qui présente des statistiques absolument déroutantes. Après 24 matches toutes compétitions confondues, CDK totalise ainsi 10 buts et 9 passes décisives. Aussi décisif en championnat que sur la scène européenne (3 réalisations et 4 offrandes en Ligue des Champions), le talent de 23 ans surfe sur une dynamique impressionnante. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur, Gian Piero Gasperini.

CDK dans un cercle très fermé

«Le deuxième but est extraordinaire, on l’attendait. Il a résolu le match, c’était difficile et nous avions besoin d’une action de classe de sa part», soulignait notamment le technicien italien après la rencontre. Devenu un pion essentiel du système de la Dea, le Belge est d’ailleurs entré dans un cercle très fermé en cette année 2024. Avec 20 buts marqués et 16 passes décisives, De Ketelaere - qui a inscrit son sixième doublé cette année - fait ainsi partie des trois joueurs les plus décisifs des 5 grands championnats. En effet, seuls Cole Palmer et Mo Salah sont parvenus à faire mieux en 2024.

Encensé par la presse italienne, à l’instar de la Gazetta Dello Sport titrant «Le De Ketelaere Show», le numéro 17 de l’Atalanta s’impose dès lors comme une référence à son poste et est actuellement considéré comme le meilleur joueur de la Serie A. Rien que ça. Sur la lancée d’une saison 2023-2024 déjà aboutie, De Ketelaere semble aujourd’hui avoir définitivement décollé. Polyvalent, bien plus consistant sur le plan physique et fort d’un registre varié, l’élégant gaucher a clairement passé un cap après un an et demi à Bergame. De quoi attiser les convoitises de la concurrence dans les mois à venir ? Difficile, pour l’heure, de le dire mais il faudra quoi qu’il en soit sortir le chéquier pour s’offrir un joueur sous contrat jusqu’en juin 2027 et actuellement évalué à 38 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.