L'OL en pleine thérapie de groupe

Après avoir raté sa saison 2020-2021, l'Olympique Lyonnais doit se rattraper en 2021/22. Mais le début de ce nouvel exercice ne s'est pas du tout passé comme prévu. Après avoir été accrochés par le Stade Brestois 29 lors de la 1ère journée de Ligue 1 (1-1), les Gones ont complètement sombré le week-end dernier à Angers (0-3). Une défaite qui a laissé quelques traces avec cette semaine la mise à l'écart de Marcelo, envoyé en équipe réserve. La sonnette d'alarme a donc déjà été tirée, et les supporters ont eux affiché leur mécontentement. Le club rhodanien sait donc ce qui lui reste à faire dimanche lors de la réception du Clermont Foot 63 : gagner pour éteindre le début d'incendie. Et pour cela, les Gones doivent changer plusieurs choses. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach Peter Bosz a envoyé un petit message

La suite après cette publicité

«J'ai dit que le foot commence avec cette mentalité, travailler. J'ai parlé avec les joueurs, le travail c'est la base. J'ai vu un bon comportement cette semaine, c'est déjà une bonne chose. Je suis surpris de devoir répéter ce discours, je suis honnête. Il faut travailler, c'est notre boulot, il y a les qualités des joueurs mais le travail passe avant tout. On peut parler tactiquement, le système, mais si la base n'est pas bonne, cela ne sert à rien de parler du reste. On a fait un entraînement très dur mercredi, on a vraiment bossé. Les joueurs ont compris, c'était vraiment un bon entraînement. Mais le plus important c'est dimanche», a lâché l'entraîneur néerlandais devant les journalistes. Du côté de Damien Da Silva, passé en conférence de presse juste avant, le message principal est le même.

«On doit un peu changer notre comportement»

Déjà aperçu sous les couleurs lyonnaises lors de la préparation, l'ancien Rennais risque de faire ses débuts en match officiel dans quelques heures et ce dernier a ennoyé des ondes positives : «on a beaucoup axé (les entraînements) sur l'envie, la mentalité. Après, sans tomber dans la panique, ce ne sont que deux matches. On n'est tous pas contents et très déçus, notamment du dernier match. Reprendre une assise défensive, c'est important, on a pris beaucoup de buts. Et reprendre la confiance... On doit inverser la tendance dimanche. (...) On sait très bien que dans des moments compliqués comme actuellement, il faut rester positif malgré tout. C'est comme ça qu'on peut reprendre le flambeau et aller de l'avant.»

Mais surtout, Damien Da Silva a mis l'accent sur la communication, un aspect important pour repartir de l'avant. «On doit passer par la communication entre nous. Ca passe par s'encourager dès l'entraînement, où il y a une équipe qui perd parfois. On doit un peu changer notre comportement à ce niveau-là, s'encourager et rester positifs même si on perd des ballons. La saison est encore longue et les grandes équipes, qui réussissent, sont celles qui sont solidaires même s'il faut aussi de la qualité. On doit beaucoup travailler sur ça», a envoyé le joueur de 33 ans. Du travail, de l'envie, de la communication. L'Olympique Lyonnais doit améliorer plusieurs choses pour renouer avec la victoire, et les supporters n'attendent que ça.