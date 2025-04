L’épopée hollywoodienne de Wrexham, de l’anonymat au Championship

«C’est un beau roman, c’est une belle histoire». Samedi après-midi, le Racecourse Ground a vibré comme rarement dans son histoire. En balayant Charlton Athletic (3-0), Wrexham AFC a validé son billet pour la Championship, deuxième division anglaise, une première depuis 1982. Le coup de sifflet final a déclenché des scènes de liesse chaotiques mais émouvantes : supporters envahissant la pelouse, chants à pleine voix, embrassades avec les joueurs et, en tribunes, un Ryan Reynolds les yeux humides, savourant cet exploit longtemps inimaginable.

Depuis leur rachat en 2020 par les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney, Wrexham a connu une trajectoire fulgurante. Loin d’être un simple coup médiatique, le projet porté par les deux célébrités s’est révélé ambitieux et structuré, avec pour moteur une vision claire : hisser le plus ancien club gallois de l’histoire du football anglais dans l’élite. Trois promotions successives plus tard, le rêve devient tangible. La série documentaire «Welcome to Wrexham», diffusé sur FX, a captivé le public mondial, mais c’est sur le terrain que les Dragons rouges ont le plus impressionné, enchaînant succès et performances solides. Samedi, le scénario semblait presque écrit pour Hollywood.

Ryan Reynolds, accompagné de son épouse Blake Lively, n’a pas hésité à se mêler aux supporters, servant même quelques pintes dans les pubs voisins avant la rencontre. À l’issue du match, l’acteur n’a pas quitté la pelouse, savourant chaque seconde de cette journée historique. Paul Mullin, Ollie Rathbone et Sam Smith, buteurs du jour, ont été acclamés comme des héros, tandis que le manager Phil Parkinson, artisan discret mais fondamental de cette montée, soulignait « un rêve devenu réalité ».

Une belle histoire sportive

Depuis le rachat, Wrexham a en effet connu une ascension impressionnante. Sous la houlette de Phil Parkinson, nommé en 2021, le club a quitté la National League après 15 ans d’attente, avant de grimper en League Two. Après une première saison décevante avec une élimination en demi-finale des barrages, la saison suivante a été mémorable : Wrexham a remporté le titre de la National League avec un joli total de 111 points, mettant fin à une longue absence dans la ligue.

Cette montée en puissance ne s’est pas arrêtée là. En League Two, Wrexham a continué sa progression, obtenant une deuxième place et un nouveau billet pour la League One. Leur parcours en Coupe d’Angleterre, avec des victoires contre des clubs de Championship comme Coventry et une prestation héroïque face à Sheffield United, a ajouté à la réputation du club. « Je pense que c’est une question de collectif. Les propriétaires sont arrivés et ont fait un travail extraordinaire, je suis très heureux pour eux, car ils le méritent », a déclaré Parkinson après ces exploits. Le club se retrouve ainsi sur la bonne voie pour réaliser ses ambitions sportives.

Au-delà des performances sur le terrain, les propriétaires jouent un rôle clé dans le succès de Wrexham. « Ils s’investissent dans toutes les décisions, mais ils nous font confiance dans nos prises de décision, et c’est pour ça que nous avons eu du succès ces trois dernières années. Il y a de nombreuses façons d’apporter son soutien en tant que propriétaire : cela peut être de s’assurer que nous obtenons un joueur clé au moment où cela compte le plus, mais aussi d’apporter un soutien lorsque les résultats ne sont pas aussi bons qu’on le souhaiterait, tout en nous permettant de faire notre travail. C’est ce qu’ils ont toujours fait. », a expliqué Parkinson. Cette confiance mutuelle entre la direction et l’équipe, associée à une gestion ambitieuse, permet au club de franchir les étapes successives, tout en continuant à rêver grand pour l’avenir. La route vers la Premier League est encore longue, mais Wrexham est désormais sur une trajectoire qui semble inarrêtable.

Une réussite également économique et marketing

La popularité croissante de Wrexham aux États-Unis a permis au club gallois d’enregistrer un chiffre d’affaires record de 26,7 millions de livres sterling, soit une hausse spectaculaire de 155 % par rapport à l’année précédente, selon The Guardian. Wrexham, propriété de Ryan Reynolds et Rob McElhenney, a précisé avoir généré plus de la moitié (52,1 %) de ses revenus en dehors de l’Europe – principalement en Amérique du Nord, sur l’exercice clos le 30 juin 2024. L’année précédente, cette part s’élevait à seulement 24,6 %. Signe d’un engouement qui traverse les frontières.

Le club a souligné que cette progression spectaculaire était étroitement liée à l’effet d’exposition généré par la série documentaire « Welcome to Wrexham », dont la nouvelle saison est en cours de tournage. « Bien que le documentaire ne contribue pas à un retour financier direct pour le club, il offre une exposition mondiale incroyable pour la marque Wrexham et fournit au club une plate-forme marketing unique qui peut être monétisée en offrant une exposition télévisuelle à nos partenaires », précise la BBC. Les revenus de la télévision et du sponsoring continueront à croître en Championship, ce qui place Wrexham dans une position favorable. Pour rappel, Sky Sports a acquis les droits de diffusion de la deuxième division anglaise pour 595 millions de livres (668 millions d’euros) sur cinq ans, un accord qui profite directement aux clubs comme Wrexham.