Bayern Munich - PSG : Fabian Ruiz vide son sac

Pour le Paris Saint-Germain, il y a urgence. 25e du classement de la phase de ligue, en Ligue des Champions, la formation parisienne est déjà dos au mur dans la course à la qualification avant un déplacement très attendu contre le Bayern Munich, ce mardi soir. Avec seulement quatre points pris en quatre journées, le PSG devra réaliser un carton plein pour espérer faire partie des huit meilleurs, mais il faudra surtout faire un grand match à l’Allianz Arena pour figurer parmi les 24 premiers et montrer un meilleur visage.

La suite après cette publicité

Étincelant en Allemagne cet été, avec la Roja, Fabian Ruiz (28 ans) compte sur cette rencontre pour faire taire les détracteurs et retrouver son meilleur niveau, après une baisse de régime depuis le début de saison. «Pendant le tournoi et après, on a beaucoup plus parlé de moi que d’habitude, c’est vrai. Mais pour moi, ce n’est pas si important que je sois sous-estimé ou non. Je ne pense pas que ce soit le cas. C’est ma mentalité», a d’abord rappelé le milieu de terrain dans les colonnes de Bild.

Fabian Ruiz botte en touche pour son avenir

Avant de revenir sur ce choc contre le Bayern Munich et d’évoquer la pression liée à ce choc, qu’il considère comme une véritable finale : «jusqu’à présent, nous n’avons pas obtenu en Ligue des champions les résultats que nous souhaitions et attendions de nous-mêmes», a-t-il ajouté, en précisant qu’il fallait maintenant remporter tous les matches. «Nous devons donc garder les joueurs les plus dangereux comme Kane et Musiala hors de notre surface de réparation et jouer notre propre jeu offensif au plus haut niveau possible».

La suite après cette publicité

Fabian Ruiz confirme également qu’il s’agira d’un match très dur et qu’il faudra logiquement éviter chaque erreur, car les Parisiens l’ont payé cher depuis le début de la compétition européenne. Concernant son avenir au PSG, Fabian Ruiz n’a pas souhaité en dire plus : «je n’aime pas me fixer des objectifs à long terme. Pour moi, il s’agit de jouer au plus haut niveau possible chaque jour». Mais le vainqueur de l’Euro 2024 admet vouloir remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain avant la fin de sa carrière, ainsi que la Coupe du monde avec la Roja.

Pour ce match du PSG en Ligue des Champions, Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10.Une victoire du PSG face au Bayern vous rapporte jusqu’à 450€