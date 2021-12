Youth League : le PSG s'offre une remontada contre Bruges et file en 1/8e de finale !

Ce mardi avait lieu la dernière journée de la phase de poules de Youth League 2021/2022. À domicile, le Paris Saint-Germain défiait Bruges avec l'objectif de l'emporter pour terminer en tête du groupe A. Déjà qualifiés, les Franciliens ont mal débuté avec l'ouverture du score de Mathis Servais (1-0, 19e). Pire, juste avant la pause, El-Chadaille Bitshiabu faisait faute dans la surface et concédait un penalty (43e). Arne Engels transformait la sentence sans trembler (2-0, 44e).

Malmené, le PSG réagissait cependant en seconde période avec un but de Xavi Simons (2-1, 69e). Mieux, le jeune Warren Zaire-Emery troquait son costume de passeur pour le Néerlandais pour celui de buteur dans la foulée (2-2, 73e). Finalement, les Franciliens insistaient et marquaient en fin de match via Wilson Odobert (3-2, 90e +4). Avec cette victoire à l'arraché, le PSG termine en tête du groupe et file directement en 1/8e de finale. Le Club Bruges qui menait 2-0 à 11 contre 10 devra passer par des barrages.

