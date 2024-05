Championship : Ipswich Town valide sa montée en Premier League !

Quelle histoire pour Ipswich Town ! Encore en deuxième division il y a deux ans, le club basé dans le Suffolk avait réussi l’exploit de monter en Championship l’année dernière. Cette année, Ipsiwch était encore en lice pour accéder à la Premier League et vient d’assurer sa place en Premier League en s’imposant face à Huddersfield lors de la dernière journée du championnat de deuxième division 2-0. Une victoire permettant aux Tractor Boys d’assurer une deuxième place et donc de ne pas passer par les barrages.

Pour accompagner le Champion Leicester et le promu Ipswich Town, Leeds United, Southampton, West Bromwich et Norwich, cinq candidats habitués de la Premier League, vont devoir s’affronter lors des barrages d’accession. En revanche, dans le bas de tableau, Birmingham City a été relégué en League One et rejoint ainsi Huddersfield et Rotherham. Dans le même temps, Plymouth City s’est sauvé in extremis en privant Hull City d’une chance d’acceder aux barrages vers la PL (1-0).