Deux légendes quittent l’OL

Une page se tourne pour l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais. Joueuses puis entraîneuses, l’une à la tête de l’équipe première et l’autre adjointe, Sonia Bompastor et Camille Abily quittent le club rhodanien. Les deux femmes s’envolent pour l’Angleterre et plus précisément pour Londres, où elles prendront les rênes de Chelsea pour les quatre prochaines années.

«Figures emblématiques de l’OL depuis 2006, Sonia Bompastor et Camille Abily quittent le club», a commenté l’OL sur ses réseaux sociaux. Entraîneuse principale depuis 2021 de l’OL, Sonia Bompastor a permis à Lyon de remporter trois Championnats de France (2022, 2023, 2024), une Coupe de France (2023), deux Trophées des Championnes (2022, 2023), et surtout une Ligue des Champions (2022).