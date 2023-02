Valence : longue absence pour Edinson Cavani

La suite après cette publicité

La soupe à la grimace pour Edinson Cavani. Blessé musculairement ce samedi lors de la défaite de Valence face à l’Athletic (1-2), l’attaquant uruguayen devrait être écarté des terrains pendant un certain temps. Selon les informations de AS, on craint une absence d’un mois du côté des Blanquinegros. Des tests médicaux vont être réalisés ce lundi pour déterminer l’ampleur de la blessure.

Depuis son arrivée à Mestalla cette saison, l’ancien avant-centre du PSG a inscrit sept buts et délivré une passe décisive en 17 matchs. Alors que son club est en pleine crise (aucune victoire en Liga lors des sept derniers matchs), Cavani risque de manquer aux siens dans une période charnière.

