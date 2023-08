Coupe du Monde 2023 (F) : la France étrille le Panama et décroche son ticket pour les huitièmes de finale

Pour son troisième et dernier match de la poule F dans cette Coupe du Monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, l’équipe de France féminine affrontait son homologue panaméen, déjà éliminée de la course aux huitièmes de finale. Les Bleues, quant à elle, devaient au moins prendre un point dans cette rencontre pour assurer sa place en phase finale de ce mondial. Pour ce faire, le sélectionneur Hervé Renard réalisait plusieurs changements par rapport au onze tombeur du Brésil, avec Eugénie Le Sommer, Wendie Renard et Sakina Karchaoui laissées sur le banc.

Pourtant, le scénario du match ne tournait pas en la faveur des Tricolores puisque Marta Cox envoyait un superbe coup-franc lointain dans la lucarne de Pauline Peyraud-Magnin (1-0, 2e). Un but historique pour les Canaleras puisque leur numéro 10 s’offrait la première réalisation de leur histoire en CdM. Mais les femmes en blanc n’attendaient pas longtemps avant de réagir, par l’intermédiaire de Maëlle Lakrar (1-1, 21e) d’un coup de casque, après un très bon centre de Clara Mateo. Poussant leur adversaire dans son dernier tiers, l’EdF se voyait récompensée de ses efforts…

La France déroule avant la pause

En effet, l’attaquante parisienne Kadidiatou Diani s’offrait un doublé avant la pause, d’abord d’un tir proche transversale rentrante (1-2, 28e) avant de prendre la gardienne adverse à contre-pied sur penalty (1-3, 37e). Sur un centre trompeur, Lea Le Garrec creusait l’écart dans le temps additionnel de la première période (1-4, 45+5e). Au retour des vestiaires, Renard profitait de l’écart au score pour opérer deux changements et faire reposes les siennes. Un nouveau penalty provoqué par une main panaméenne permettait à Diani (1-5, 52e) d’inscrire le premier triplé en Coupe du monde sous le maillot bleu.

Avec l’avantage conséquent, les Bleues ne faisaient plus que gérer le rythme de la rencontre, profitant des pertes de balles rouges dans leur surface pour initier des offensives, sans justesse dans le dernier geste. Le Panama réduisait l’écart après l’heure de jeu sur un nouveau penalty, transformé par Yomira Pinzon (2-5, 64e). Et alors que la France pouvait aggraver le score, Emily Cedeño profitait d’un long coup franc pour inscrire le troisième but panaméen (3-5, 87e). Une dernière action collective bleue permettait à Vicki Becho (3-6, 90+10e). L’équipe de France féminine s’offre un succès digne d’un score de tennis (6-3) et par la même occasion, le trône du groupe F devant la Jamaïque, tenant en échec dans le même temps le Brésil, éliminé de la compétition.