Lorient - Lens : les compositions sont là

La 11e journée de Ligue 1 offre une jolie rencontre entre le FC Lorient et le RC Lens. A domicile, les Merlus retrouvent une défense à 4 où Formose Mendy et Yongwa occuperont les couloirs autour de la charnière. Mvuka est titulaire en pointe, épaulé par Faivre et Ponceau.

La suite après cette publicité

Les Artésiens font tourner à Lorient, reléguant Abdul Samed, Machado et Wahi sur le banc notamment, remplacés par Mendy, Haïdara et Guilavogui dans le 11. La défense Gradit, Danso, Medina est bien présente, tout comme Samba dans le but. Frankowski anime le couloir droit, Sotoca et Fulgini sont derrière l’attaquant de pointe.

Les compositions

Lorient: Mvogo – F. Mendy, Talbi, Touré, Yongwa – Abergel, Bakayoko, Doucouré - Faivre, Mvuka, Ponceau

La suite après cette publicité

Lens : Samba (cap.) – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Mendy, Diouf, Haïdara – Sotoca, Thomasson - Guilavogui