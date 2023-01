BVB : ultimatum pour Youssoufa Moukoko

La suite après cette publicité

Dans la tourmente après la polémique autour de son âge, Youssoufa Moukoko est également en négociation avec son club (le Borussia Dortmund) pour prolonger son contrat. Convoité par plusieurs grands clubs européens, l’attaquant allemand n’est pas certain de vouloir poursuivre son aventure avec le BVB. Son directeur sportif Sebastian Kehl, lui a fixé un ultimatum dans un entretien accordé au magazine Kicker.

« Nous nous efforçons depuis de nombreux mois de prolonger son contrat (…). Nous lui avons fait une offre très attractive, qui laisse beaucoup de place au développement. Cela devrait conduire à une décision. Il doit prendre cette décision avec son entourage et son conseiller. (…) Youssoufa peut maintenant accepter cette offre et s’engager avec le Borussia Dortmund - ou les chemins se sépareront. Je souhaiterais qu’il nous choisisse, car son développement n’est pas encore terminé et je vois en lui un énorme potentiel. Mais il y a des limites pour nous en tant que club. Et nous avons montré ces limites. Maintenant, c’est à lui de se positionner rapidement. » Le message est passé.

À lire

Le Borussia Dortmund hausse le ton dans le dossier Youssoufa Moukoko !