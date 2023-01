Allemagne, BVB : la nouvelle polémique sur l’âge de Youssoufa Moukoko met le feu

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs années maintenant, Youssoufa Moukoko (18 ans) est présenté comme un talent précoce. Dès son plus jeune âge, il a brillé et enchaîné les buts au sein des catégories jeunes du Borussia Dortmund, lui qui a été régulièrement surclassé. Dans le groupe professionnel à présent, l’international allemand (2 sélections) continue tranquillement son petit bonhomme de chemin. Mais cet hiver, il doit gérer les nombreuses sollicitations dont il fait l’objet. En fin de contrat le 30 juin 2023, Moukoko attises logiquement les convoitises.

Le FC Barcelone, qui aurait sa préférence, le Paris Saint-Germain et Newcastle sont les candidats les plus intéressés. Mais le BVB n’a pas dit son dernier mot et lui a offert une juteuse prolongation de contrat. Une opération d’un total de 40 millions d’euros comprenant son salaire, une prime à la signature ou encore la commission de ses agents. En position de force, le joueur de 18 ans a donc toutes les cartes entre les mains. Mais ce vendredi, ce n’est pas son actualité mercato qui fait couler de l’encre. En effet, le footballeur allemand est au centre d’une polémique liée à son âge.

Des soupçons sur son âge depuis plusieurs années

Ce n’est pas la première fois que le joueur né à Yaoundé au Cameroun est ciblé par ces attaques. En 2017, la fédération allemande avait assuré dans les colonnes de Bild que la date de naissance de Moukoko était bien le 20 novembre 2004. «La DFB a déjà eu un certain nombre de discussions intensives avec le Borussia Dortmund à différents niveaux. A la demande de la DFB, pour un examen attentif des faits, les responsables du Borussia Dortmund soulignent toujours l’authenticité des papiers et documents, qui sont également connus de la DFB. Par conséquent, il n’y a aucun doute sur l’exactitude de l’âge du joueur.»

Mais les doutes ont subsisté. En octobre 2017, le joueur âgé de 12 ans, qui évoluait avec les U17 du BVB, était soupçonné d’avoir 5 ans de plus. Et à l’époque, certains, comme Timo Preus, l’entraîneur des U23 de Dortmund, étaient sceptiques. « Je peux tout à fait concevoir que l’âge de ce garçon ait simplement été inventé. Il a peut-être un ou deux ans de plus, mais en aucun cas il n’en aurait 17. Le garçon ne triche pas, il n’est pas du tout à blâmer par ailleurs.» Un peu plus de cinq ans après, le cas du footballeur, adopté et qui a déménagé en Allemagne en 2014, fait à nouveau l’objet de suspicions.

Le média autrichien Laola 1 ainsi que la publication allemande sport.de révèlent qu’un acte de naissance datant de 2000 et au nom de Youssoufa Mohamadou, a été attribué à Moukoko. C’est le père adoptif du joueur, Josef Moukoko, qui aurait d’ailleurs joué un double jeu et envoyé cette preuve à plusieurs journalistes, qui n’ont pas pu la publier pour des raisons légales. Le père du joueur a aussi précisé avoir signalé la naissance de son fils au consulat d’Allemagne à Yaoundé avant de faire ses papiers d’identité. Youssoufa Moukoko n’aurait donc pas 18 ans mais 22 ans si ces informations sont réelles.

D’autres détails sont également mentionnés par les médias, à savoir que le footballeur aurait eu des copines beaucoup plus âgées que lui à son adolescence. De là à en faire une preuve irréfutable au sujet d’une fraude sur son âge réalisée en Afrique… Au coeur d’une nouvelle affaire liée à son âge, Youssoufa Moukoko peut compter sur le soutien de la DFB et du Borussia Dortmund. Tous refusent qu’il fasse une IRM. Pour sa sélection et son club, la mesure est jugée peu fiable. Les clubs éventuellement intéressés y seront peut-être favorables histoire d’être fixés sur son âge. Affaire à suivre…