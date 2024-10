Arsenal - PSG : Mikel Arteta donne des nouvelles de Jurrien Timber

Excellent au cours des 45 premières minutes du choc remporté par Arsenal face au PSG (2-0), Jurrien Timber a finalement cédé sa place à la pause. Remplacé par Jakub Kiwior, le Néerlandais de 23 ans, touché musculairement, a été préservé par son entraîneur.

«Il a été incroyable en première mi-temps mais il a senti quelque chose au niveau musculaire et il était incertain. Je ne voulais pas prendre de risques. Il a joué beaucoup de minutes - probablement plus que ce que nous aurions souhaité ces dernières semaines - et nous devons le gérer», a notamment assuré le coach des Gunners.