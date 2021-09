Islande, Real Madrid : Andri, le fils d'Eiður Guðjohnsen ne cesse de monter en puissance

La suite après cette publicité

Le football est parfois une affaire de famille et en Islande, cela est encore plus marqué. Petit pays d'un peu plus de 350 000 âmes, la Terre de Feu et de Glace abrite de véritables dynasties footballistiques. On pense notamment à la jeune pépite de Copenhague Ísak Bergmann Jóhannesson (18 ans) dont son père Joey et ses oncles Bjarni et Þórður ont été aussi internationaux. Son grand-père Gudjón et ses cousins Jóhannes Kristinn et Oliver ont aussi obtenu le statut professionnel. Mais une famille islandaise a encore plus marqué le monde du football de son empreinte, il s'agit des Guðjohnsen. Je demande tout d'abord le grand-père Arnór Guðjohnsen, international entre 1979 et 1997 et qui a évolué à Anderlecht et aux Girondins de Bordeaux. Ce dernier a eu deux fils, dont le plus jeune Arnór Borg Guðjohnsen (20 ans) est actuellement à Fylkir (Islande). L'autre est bien plus connu puisqu'il s'agit de l'emblème du football islandais Eidur Guðjohnsen (42 ans).

A la retraite depuis 2017 et une pige à Pune City en Inde, il a marqué le sport de son pays en remportant la Ligue des Champions 2009 et les Premier League 2005 et 2006. Passé par le PSV Eindhoven, Chelsea, le FC Barcelone, l'AS Monaco ou encore Bolton, il a connu un moment fort de sa carrière en 2016 en disputant l'Euro. C'était la toute première compétition internationale de l'Islande et le dernier moment fort de la carrière d'Eidur Guðjohnsen. Retraité, il a laissé un bel héritage puisque trois de ses enfants sont footballeurs. Le plus jeune, Daníel Tristan (15 ans) évolue avec l'équipe U17 du Real Madrid tandis que le plus âgé Sveinn Aron (23 ans) est désormais à Elfsborg. La plus grande promesse reste Andri Guðjohnsen (19 ans) qui vient d'être promu à la Castilla du Real Madrid et en sélection islandaise.

Tel grand-père, tel père, tel fils

Né à Londres quand son père portait le maillot de Chelsea, Andri Guðjohnsen a débuté avec les jeunes du FC Barcelone en 2010 et après des passages au CF Gavà et à l'Espanyol de Barcelone, il a rejoint le Real Madrid en 2018 pour parfaire sa progression. Passant les différentes classes d'âge sans trop de soucis, le voici désormais depuis 2021 au sein de la Castilla, la dernière marche (et la plus compliquée) avant d'intégrer le Real Madrid. Son statut de joueur formé au club lui a même permis d'être inscrit dans la liste de la Casa Blanca en Ligue des Champions. Si on ne devrait pas le voir évoluer dans cette compétition, la progression d'Andri Guðjohnsen est donc linéaire et sera à suivre de près.

Entré en jeu contre le Real Balompédica Linense (défaite 2-1) pour son premier match avec la Castilla, il a ensuite pris le chemin de la sélection islandaise. Une première convocation qui intervient après des capes en U17, U18 et U19. Entré en jeu pour la première fois contre la Roumanie en lieu et place d'Albert Gudmundsson pour 11 minutes, il avait pu faire une accolade à son père Eiður qui officiait comme adjoint. Contre la Macédoine du Nord ce dimanche, Andri Guðjohnsen est de nouveau rentré en jeu. Alors qu'il n'avait que deux minutes dans les jambes, il a profité d'un joli travail d'Albert Gudmundsson pour arracher un match nul 2-2 d'un joli enchaînement. Buteur avec l'équipe nationale comme son grand-père Arnór (14 réalisations en 73 capes) et comme son père Eiður (26 buts en 88 capes), Andri contribue à l'héritage footballistique des Guðjohnsen. Son histoire ne fait que de débuter.