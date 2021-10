Liga : Cadix et Majorque finissent dos à dos

Le Cadix CF, premier relégable, recevait le RCD Majorque à l'Estadio Nuevo Mirandilla pour le premier match du dimanche de la 12e journée de LaLiga. Si les visiteurs se procuraient la meilleure occasion de la rencontre, avec la barre transversale de Salva Sevilla sur coup-franc (22e), les Andalous ont également touché les bois sur la tentative déviée de Chico Lozano en contre-attaque (27e). À la demi-heure de jeu, un cafouillage suite à un corner permet à Abdul-Rahman Baba de tromper le gardien adverses et d'ouvrir le score pour les Baléares (1-0, 29e).

La seconde période se distinguait plus par sa tension que par le jeu proposé : si le premier carton rouge adressé à Iza Carcelen est finalement annulé par la VAR, c'est l'entraîneur majorquin Luis Garcia qui devait quitter son banc pour les tribunes pour contestation. Il était imité cinq minutes plus tard par son défenseur Aleksandar Sedlar (87e). Mais Cadix se sauvait dans les 6 minutes de temps additionnel avec le pénalty provoqué par Valentin Pizarro et transforme derrière par l'entrant Alvaro Negredo (1-1, 90e+3). Un match nul qui n'arrange pas les deux équipes, puisque Cadix reste bloqué à sa 18e place de Liga, tout comme Majorque avec sa 12e.

