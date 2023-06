Qualifs CAN 2023 : déjà qualifié, le Sénégal bute sur le Bénin

Déjà assuré de participer à la phase de groupe de la CAN 2023, le Sénégal avait tout de même au menu un dernier déplacement ce samedi à Cotonou pour y affronter le Bénin. Une rencontre que n’entendait pas pour autant prendre à la légère Aliou Cissé, qui avait indiqué son intention d’aligner une «équipe compétitive» en conférence de presse plus tôt dans la semaine. Si le sélectionneur des Lions de la Teranga s’en est tenu à ses propos, son équipe s’est finalement heurtée à des Guépards affamés et toujours en quête de leur qualification.

Devant au score à la pause grâce à un but d’Abdoulaye Seck (43e), le Sénégal s’est en effet fait rejoindre en fin de rencontre sur une réalisation d’Abdoul Moumini (1-1). Un résultat sans véritable incidence pour les joueurs d’Aliou Cissé, leaders avec 13 points et assurés de terminer à la première place. De son côté, le Bénin reste temporairement cramponné à sa deuxième position avec seulement un point d’avance sur le Mozambique, en déplacement au Rwanda ce dimanche (18h00).

