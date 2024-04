Barça-PSG : les joueurs parisiens ont vécu une sale soirée

Alors que le choc de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain se déroulera ce mardi soir, au Stade de Montjuïc, la tension est déjà présente à Barcelone. Dans la journée de lundi, de nombreux supporters du Barça étaient présents devant l’Hôtel W, où séjournent les joueurs parisiens, pour accueillir les joueurs du PSG avec des insultes et huées. Notamment dirigées contre Ousmane Dembélé, l’ex-Catalan qui avait célébré son but avec le PSG au match aller.

Mais les supporters blaugranas ne se sont pas arrêtés là. Des pétards et des feux d’artifice ont été tirés dans la nuit à proximité de l’hôtel des Parisiens. Une forme de réponse aux événements survenus lors du match aller à Paris, où des pétards et feux d’artifice avaient également été allumés à côté de l’hôtel parisien où séjournait la délégation du FC Barcelone. Le match est déjà lancé.

