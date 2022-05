Arsenal prolonge Mikel Arteta

La suite après cette publicité

L'aventure continue. Alors que la fin de saison 2021-2022 se rapproche et qu'Arsenal n'a jamais été aussi proche de terminer dans le top 4 de la Premier League depuis 2016, les Gunners ont annoncé ce vendredi la prolongation de Mikel Arteta. L'entraîneur espagnol de 40 ans, en poste depuis décembre 2019, est désormais lié à la formation du nord de Londres jusqu'en juin 2025, lui qui a déjà remporté la FA Cup et le Community Shield en 2020.

« Nous voulons faire passer le club au niveau supérieur et vraiment rivaliser avec les meilleures équipes. Pour cela, nous devons jouer la Ligue des champions. Nous devons être capables de faire évoluer l'équipe, d'améliorer nos joueurs, d'améliorer tous les départements, de générer encore plus de connexion avec nos fans, d'améliorer l'ambiance à l'Emirates, de pouvoir recruter les meilleurs, les meilleurs talents et les meilleures personnes pour que ce club conduise ce projet à ce niveau », a déclaré Mikel Arteta dans le communiqué du club anglais. Les Gunners sont 4èmes de PL, avec deux points d'avance sur l'éternel rival Tottenham avant un north London derby s'annonçant plus bouillant que jamais le 12 mai prochain. Jonas Eidevall (39 ans), le coach de la section féminine, a également prolongé son contrat avec Arsenal.