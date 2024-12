Ronaldo fait une énorme annonce pour son futur avec le Brésil

Il est assurément l’un des meilleurs joueurs que le Brésil n’ait jamais connus. Buteur redoutable à la fin des années 90 et durant les années 2000, Ronaldo a laissé une trace indélébile dans l’esprit de tous les fans de football à travers le monde. Tant létal devant les buts que tétanisant via sa qualité de dribbles, le célèbre numéro 9 a eu une carrière riche, mais aurait pu aller beaucoup plus haut sans des blessures récurrentes qui ont freiné sa progression. Passé par de grands clubs comme le FC Barcelone, l’Inter Milan ou encore le Real Madrid, Ronaldo Nazario aura toujours été apprécié partout où il est passé.

Gérant parfaitement son après-carrière, le Brésilien, désormais âgé de 48 ans, s’est reconverti en businessman accompli. Après avoir possédé des parts du club de Cruzeiro qu’il a récemment revendus, le Ballon d’Or 2002 est également l’actuel président du Real Valladolid, dont il possède également des parts. Une reconversion mitigée alors que le club, actuellement en Liga, oscille entre la première et la deuxième division espagnole. Pour autant, cette expérience à la tête des Pucelanos devrait bientôt prendre fin. En effet, par le biais de déclarations faites à la presse espagnole, l’ancien bourreau des surfaces a expliqué qu’il allait vendre ses parts du club espagnol pour se consacrer à un projet plus énorme avec le Brésil.

R9 veut devenir le nouveau président de la Fédération brésilienne de football

En effet, depuis quelques semaines, l’ancien attaquant entretient la volonté de devenir le futur président de la Fédération brésilienne de football. Pour ce faire, il compte se débarrasser du Real Valladolid comme il l’a confié ce mardi au micro de Globo Esporte : «nous sommes en train de négocier une vente possible très bientôt et nous devrions conclure l’affaire. Ce ne sera pas un obstacle à ma candidature.» Une fois délesté du poids du club ibérique, la légende auriverde pourra se consacrer pleinement à sa campagne pour la présidence de la CBF qu’il a officialisé ce mardi. Pour rappel, le mandat d’Ednaldo Rodrigues, l’actuel président, prendra fin en 2026.

«L’écoute des anciens joueurs sera importante dans mon plan de gestion, pour ramener les légendes du football brésilien au rang de protagonistes. Mon objectif est de faire de CBF l’entreprise la plus appréciée au Brésil. J’ai des centaines de motivations, mais la plus grande est de faire revenir le football brésilien avec respect au niveau mondial. Ce qui m’arrive le plus dans la rue, ce sont les gens qui s’arrêtent et me demandent de reprendre le jeu, car la situation de la Seleção n’est pas le meilleur en ce moment, sur le terrain comme en dehors», a notamment expliqué la légende du football au média brésilien Globo Esporte. Pour rappel, plusieurs informations avaient expliqué que Ronaldo souhaiterait ramener Pep Guardiola sur le banc de la Seleçao pour permettre à cette dernière de retrouver son lustre d’antan. Alors qu’il avançait dans l’ombre à l’aube de cette élection, Ronaldo est donc sorti de sa couverture ce mardi et sera bien un candidat au poste de président de la CBF, qui sera vacant en mars 2026.