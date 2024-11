Brésil : Ronaldo a un plan fou pour faire venir un grand sélectionneur

Légende du football brésilien et de toute une génération de suiveurs du football, Ronaldo (48 ans) continue de faire parler de lui dans ce sport. Le double champion du monde 1994 et 2002 est aujourd’hui propriétaire et président du Real Valladolid, le club de Liga, mais aussi propriétaire du club brésilien de Cruzeiro, son club formateur. Après avoir acquis de l’expérience dans ce nouveau métier lié au football pour lui, l’ex-buteur a désormais un plan fou avec la sélection brésilienne en vue du prochain Mondial.

Comme l’informe Sport, Ronaldo aspire désormais à prendre la présidence de la CBF. Avec le soutien de plusieurs dirigeants brésiliens, comme l’ancien président des Corinthians, Andrés Sánchez, la légende brésilienne est en train de structurer une candidature solide. Ronaldo est prêt à quitter la présidence du Real Valladolid en vue des prochaines élections. Ednaldo Rodrigues, l’actuel président de la fédération brésilienne, est maintenu dans ses fonctions par une injonction du Tribunal suprême fédéral.

Ronaldo a contacté Pep Guardiola

Mais Rodrigues est seulement assuré de rester à la tête de la CBF jusqu’en mars 2026. De nouvelles élections auront alors lieu ensuite, à quelques mois de la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera en Amérique du Nord. Pour renforcer sa candidature, Ronaldo propose une idée de taille : Pep Guardiola comme futur sélectionneur du Brésil, lui qui est en fin de contrat avec Manchester City en 2025. Ronaldo et son entourage ont déjà fait part de cette idée à l’entourage de Pep Guardiola, qui a longtemps affiché son envie d’un jour prendre une sélection.

Déjà cité pour prendre la suite de la Seleçao, Pep Guardiola avait été justement évoqué par l’actuel président de la CBF : «je sais que Guardiola est l’un des meilleurs entraîneurs au monde, mais nous n’avons pas tenté de le signer. L’entraîneur de l’équipe nationale est Dorival Junior», a souligné Rodrigues cette semaine. Ronaldo, lui, est bien décidé à ce que cela aboutisse, mais il faudra encore convaincre l’entraîneur catalan, qui, selon Sport, n’a pas fait part de sa décision à l’entourage du Brésilien.