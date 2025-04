Mondial 2030 : coup de théâtre pour le Metropolitano

Au sein d’un triptyque original avec le Portugal et le Maroc, l’Espagne doit soumettre plusieurs villes-hôtes où l’on retrouvera des stades accueillant la compétition. Cependant, la FIFA a le pouvoir de modifier unilatéralement ces villes d’accueil de la Coupe du monde 2030, selon un document intitulé «Aperçu des exigences d’accueil.» Le cas du Riyadh Air Metropolitano, stade de l’Atlético de Madrid, suscite des interrogations à la FIFA car les Colchoneros se demandent s’il serait plus rentable économiquement d’utiliser son stade pour des concerts et d’autres événements plutôt que de le mettre à disposition de la FIFA pendant deux mois complets, comme l’exige le règlement.

À noter également que Malaga, pressenti pour faire partie des villes-hôtes, est aussi sur la sellette. Le stade de La Rosaleda doit être agrandi de 10 000 spectateurs pour atteindre la capacité de 40 000, requise par la FIFA. Cela crée deux problèmes : le coût économique du projet et la nécessité de trouver un stade alternatif pour que Malaga puisse jouer pendant que l’agrandissement est en cours. Pour le moment, Vigo et Valence tiendraient la corde pour intégrer le projet en lieu et places des deux stades mis en cause.