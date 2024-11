Brésil : la CBF dément pour Pep Guardiola

« Après avoir perdu 4-1, je ne suis plus une option pour le Brésil. Plus que jamais, je veux soulever cette équipe et la ramener à son meilleur niveau. » Après la claque reçue par Manchester City face au Sporting Portugal, Pep Guardiola avait répondu avec humpiur aux rumeurs annonçant un regain d’intérêt de la fédération brésilienne à son sujet. Ce vendredi, le patron de la CBF, Ednaldo Rodrigues en a remis une couche.

«Je sais que Guardiola est l’un des meilleurs entraîneurs au monde. Mais nous n’avons pas cherché à le recruter. L’entraîneur de l’équipe nationale est Dorival Júnior», a-t-il déclaré dans des propos relayés par Globoesporte.