Joshua Kimmich a refusé des fortunes pour prolonger au Bayern

Après de longues négociations, Joshua Kimmich et le Bayern Munich ont décidé de poursuivre l’aventure ensemble pour 4 ans de plus. Alors qu’il arrivait en fin de contrat en juin prochain, l’Allemand a prolongé de 4 saisons, soit jusqu’en 2029. Cette signature vient mettre fin aux rumeurs envoyant le milieu de terrain de 30 ans du côté du PSG ou d’Arsenal, les deux clubs qui travaillaient le plus à sa venue.

Selon la presse allemande, Kimmich a refusé des offres plus lucratives de la part de ces équipes. Les Gunners proposaient un salaire de 25 M€ par saison, quand le club français aurait lui aligné 40 M€ à l’année pour l’attirer. Il va finalement rester en Bavière pour peu ou prou le même salaire qu’auparavant, soit environ 20 M€ à chaque exercice. Des informations à prendre avec des pincettes tout de même tant l’entourage du joueur a essayé de faire monter les enchères avec de soi-disant propositions d’autres clubs.