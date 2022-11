OL : Laurent Blanc détaille le programme de la trêve

Vendredi soir, l'Olympique Lyonnais va jouer son dernier match avant la coupure liée à la Coupe du Monde. Les Gones, qui vont affronter Nice, vont ensuite passer une bonne partie de cette trêve au chaud. En conférence de presse, Laurent Blanc a dévoilé une partie du programme mis en place.

«On va bien s'occuper comme tout le monde. Après le 11 novembre, on va donner 14 jours de coupure aux joueurs. On va faire une reprise le 25. Il y avait un stage prévu à Dubai et on en a rajouté un autre en Espagne à Murcie. Le reste de la préparation sera sur Lyon et les alentours. C'est établi depuis pas mal de temps. On va faire 5 matches amicaux». Les Lyonnais affronteront notamment Arsenal et Liverpool.