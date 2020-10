OM : Jacques-Henri Eyraud prend la défense de Dimitri Payet

Un geste qui n'était pas passé inaperçu et qui a fait réagir. En juin dernier, Dimitri Payet a prolongé son contrat de deux ans pour être lié à l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2024. Mais surtout, le milieu de terrain français a accepté de baisser son salaire. Présent sur RMC ce jeudi, le président phocéen Jacques-Henri Eyraud est donc revenu sur le sujet, soulignant une nouvelle le beau geste du Réunionnais, tout comme celui de Steve Mandanda.

«Il est venu me voir pour me dire qu'ici, c'était sa vie. Dans le foot, ça n'existe pas. On dit qu'il a lissé son salaire, ce n'est pas vrai, il a laissé beaucoup d'argent sur la table. Et ce qu'a fait Mandanda aussi c'est grand», a lâché le boss de l'OM. Mais JHE ne s'est pas arrêté là et a tenu à défendre son joueur, pas épargné par la Commission de Discipline de la LFP récemment pour son carton rouge contre l'OL après un geste non maîtrisé sur Léo Dubois : «je pense qu'elles sont injustes (les critiques, ndlr). C'est un jouer tellement talentueux, créatif, qu'il en agace certains. Il faudrait maintenant que côté arbitrage et parfois Commission de Discipline, on regarde ce joueur avec plus de compréhension par rapport à ce qu'il apporte dans le jeu. (...) 2+1 avec sursis, on pense que c'est excessif.»