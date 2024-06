Équipe de France : Didier Deschamps réserve une première surprise pour le début de l’Euro

L’Euro 2024 est sur le point de débuter. Vendredi soir, lors du match d’ouverture, l’Allemagne, pays hôte de la compétition, va ainsi défier l’Ecosse. Huitième de finaliste lors de la dernière édition, l’équipe de France aura, de son côté, à cœur de briller et ainsi confirmer la très belle dynamique enclenchée ces dernières années. Pour ce faire, les hommes de Didier Deschamps, placés dans le groupe D, devront commencer par se défaire de l’Autriche, des Pays-Bas et de la Pologne et ainsi espérer rejoindre le tableau final. Une campagne qui débutera par une confrontation face aux Autrichiens mais qui suscite d’ores et déjà quelques interrogations.

La suite après cette publicité

Dans cette optique, L’Equipe revient, ce jeudi, sur les derniers matches de préparation des Bleus. Ainsi, le rassemblement de mars (défaite 0-2 contre l’Allemagne et victoire 3-2 contre le Chili) puis les deux rencontres amicales face au Luxembourg (3-0) et contre le Canada (0-0) ont permis au staff tricolore de détecter certaines failles, à commencer par le dispositif tactique testé par le sélectionneur français. En effet, le quotidien indique, à ce titre, que l’ancien coach de l’Olympique de Marseille pourrait revoir son organisation pour le début de l’Euro et corriger le visage amorphe aperçu lors des dernières sorties des vice-champions du monde.

À lire

EdF : bonnes nouvelles pour Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni

Un retour au 4-3-3 traditionnel ?

Dès lors, Deschamps devrait opter pour un 4-3-3 qui pourrait ressembler à celui mis en place lors du dernier Mondial au Qatar. Un schéma où Antoine Griezmann, en souffrance face au Luxembourg et contre le Canada (trois ballons touchés en moyenne dans la surface adverse, un ballon récupéré, soixante ballons touchés lors du premier match, quarante-huit lors du second), retrouverait une position de relayeur, là où il brille régulièrement. Outre le cas de l’attaquant des Colchoneros, ce dispositif devrait mener Marcus Thuram vers une position plus axiale et ainsi laisser le couloir gauche à Kylian Mbappé. Déterminé à l’idée de conserver un équilibre collectif, Deschamps demanderait alors à Youssouf Fofana ou Adrien Rabiot de surveiller davantage ce côté gauche. En attendant d’observer les derniers ajustements du groupe France, la confiance semble quoi qu’il en soit présente avant de croiser le fer avec l’Autriche.

La suite après cette publicité

La France va t-elle gagner l'Euro 2024 ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

«On a noté quelques problèmes sur ces matches (amicaux), mais je ne trouve pas que sont des problèmes qu’on ne pourra pas surmonter», avait notamment assuré Kingsley Coman. «Il n’y a pas d’alarme, ce n’était que des matches de préparation. On va aborder la compétition avec un autre visage. Dans les matches amicaux, il y a moins d’adrénaline, la peur de se blesser… On les prend un peu comme un entraînement. On va faire en sorte de parler entre nous pour régler ces problèmes», ajoutait, de son côté, Dayot Upamecano. «On a quasiment les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. On s’appuie sur une grosse base défensive, un milieu très solide. L’équipe est complète», s’enflammait enfin Jonathan Clauss. Une chose est sûre, Didier Deschamps est lui à la recherche de la formule idoine pour lancer, au mieux, cet Euro !