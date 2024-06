EdF : N’Golo Kanté croyait en ses chances

Sélectionné pour disputer l’Euro avec l’équipe de France, N’Golo Kanté est revenu au meilleur moment avec les Bleus. Le milieu de 33 ans n’avait plus été appelé depuis juin 2022, et son départ en Arabie saoudite il y a un an aurait pu sceller son avenir avec la sélection, mais l’ancien de Chelsea ne voyait pas cette situation sous cet angle. Comme il l’a confié à Téléfoot, il croyait encore en ses chances.

«Je savais que ça allait compliquer les choses d’aller en Arabie saoudite. Mais c’est vrai qu’une fois que j’y suis allé, j’ai vu pas mal d’européens qui continuaient à aller en sélection. Je me suis dit que (son retour en Bleu, ndlr), ça va passer par des performances, c’est ce que j’ai fait là-bas pendant une année… et ça a payé», a confié le joueur d’Al-Ittihad.