Le LOSC s’est totalement replacé dans la course à la Ligue des Champions !

On dit souvent qu’un derby ne se joue pas, il se gagne. Cet adage est visiblement toujours valable du côté du LOSC. C’est simple, les Dogues n’ont plus perdu un derby du Nord face à Lens depuis près de trois ans. Un bilan impressionnant qui a pris une autre dimension cette saison avec deux victoires face au rival historique. Et alors que la victoire des Nordistes à Bollaert en octobre dernier (0-2) était légèrement plus impressionnante, celle acquise sur la plus petite des marges ce dimanche sur ses terres est sûrement plus importante. Loin d’avoir été impressionnantes, les coéquipiers de Matias Fernandez-Pardo, unique buteur de la rencontre du soir, auront trouvé la faille sur une erreur de Mathew Ryan qui a profité au jeune Belge (20 ans).

Outre cet éclair, le reste du match aura été décevant pour les hommes de Bruno Genesio. Sur courant alternatif, ces derniers n’auront pas brillé et n’auront pas montré non plus une nette domination sur leurs adversaires au retour des vestiaires, quand les Artésiens ont haussé le ton. Pour autant, ce succès atone permet à Lille de faire l’une des très belles opérations du week-end. Alors que Lyon, Marseille et Nice se sont inclinés, les Dogues se replacent très bien au classement et pointent désormais à une cinquième place qui leur permet d’être à trois longueurs de Monaco, deuxième.

Le LOSC est prêt pour le sprint final

Au moment de peser le pour et le contre entre une victoire pauvre mais qui les propulse au classement, Bruno Genesio ne s’est pas montré dédaigneux au micro de DAZN : «on est satisfait de gagner ce derby. Ça nous permet de rester dans le haut du tableau et d’être à la lutte avec 5 à 6 autres équipes. On ne va pas faire la fine bouche, mais on aurait aimé faire deux mi-temps comme la première. La fin de saison va se jouer sur plein de petits détails. La gestion du groupe, par exemple, va être très importante. On a des semaines pleines maintenant pour préparer les matchs, ce qui n’a pas été le cas quasiment toute la saison. On va lutter avec plusieurs équipes pour la Ligue des Champions et les places européennes ». À une semaine d’un affrontement qui s’annonce crucial dans la course au podium face à l’Olympique Lyonnais, les Nordistes savourent donc cette dynamique intéressante.

De son côté, Lucas Chevalier a confié qu’il s’attendait à une énorme bataille pour le podium. Mais le portier de 23 ans s’est également fendu d’une déclaration surprenante en expliquant que son équipe n’était pas forcément autant armé que d’autres pour aller chercher ce podium : «ce n’était pas évident avec la défaite contre Nantes. Quand on voit que Marseille perd à Reims, c’est que tout le monde est proche. Quand on regarde en haut, on voit que ça se tient à un ou deux points. Ça va être à celui qui perd le moins de points. On aura des confrontations directes comme contre Lyon la semaine prochaine. Rien ne sera jamais joué jusqu’à la dernière journée. Si on peut aller chercher le top 3, c’est top, mais je ne pense pas qu’on soit les plus armés pour aller chercher ça. On l’a déjà démontré qu’on était capable par le passé. On a récupéré tout le monde car il n’y avait plus de blessés. Quand on voit les dépenses des équipes face à nous, on n’a pas à rougir. La Ligue des Champions…Quand on la joue une fois, on ne veut plus s’arrêter. Il n’y a pas de place pour tout le monde, mais c’est au plus méritant.» Voilà qui est dit et nul doute qu’on y verra sûrement moins clair la semaine prochaine avec un Lyon-Lille qui s’annonce particulièrement alléchant.