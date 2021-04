Reims : Boulaye Dia a la cote en Serie A

Auteur de 14 réalisations cette saison, Boulaye Dia (24 ans) est l'un des attaquants les plus en vue du moment en Ligue 1. On le sait, West Ham et Fribourg le suivent depuis de nombreuses semaines. Mais ce n'est pas tout.

La Gazzetta dello Sport indique ce jeudi que Naples et la Fiorentina apprécieraient aussi fortement les qualités du buteur du Stade de Reims, qui dispose d'un bon de sortie pour cet été. L'embarras du choix.