PSG - Toulouse : Marquinhos satisfait de la prestation

Après la courte victoire contre Toulouse (2-1), le Paris Saint-Germain conserve provisoirement huit points d’avance sur l’OM. Même si tout n’a pas été parfait, Marquinhos se satisfait du résultat, malgré les blessures à l’approche du huitième de finale contre le Bayern Munich, en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

«Il y a des choses à retirer dans un match comme cela. Il y a eu un bon état d’esprit, c’est ce qu’on retient. Je pense qu’on commence enfin à rentrer dans le rang, il y a des automatismes, on revient en forme, après il y a toujours des blessés, c’est dommage. Il faut savoir gagner dans la difficulté, surtout à la maison. On n’est pas inquiété, mais on voulait avoir tous nos joueurs disponibles. Il va falloir faire sans, être costaud et donner le maximum pour ceux qui seront sur le terrain».

À lire

PSG-Bayern : Achraf Hakimi entretient le flou pour Kylian Mbappé