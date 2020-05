Le City Football Group rachète un 9e club !

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel ! Depuis plusieurs années, la maison mère du club de Manchester City, le City Football Group (CFG), s'implante un peu partout dans le monde en rachetant des équipes. Par exemple, le CFG est déjà présent aux États-Unis, au Japon, en Australie ou encore en Chine. Et ce n'est pas terminé puisque le groupe a annoncé avoir pris possession du club de Lommel SK, en deuxième division belge. C'est d'ailleurs le neuvième club acquis par le groupe émirati.

«Le City Football Group a convenu de l'acquisition du Belgian Football Club, Lommel SK. L'investissement accroît encore la présence mondiale de CFG et se concentre sur le développement de clubs, d'académies et de joueurs. En tant que membre du réseau de clubs CFG, Lommel contribuera et bénéficiera du partage des connaissances et des expériences au sein du Groupe, a indiqué le groupe dans un communiqué officiel. La conclusion de l'accord fait suite au renouvellement de la licence de football professionnel du Club.»

Clubs appartenant ou en partie au CFG :

Manchester City New York City Melbourne City Yokohama F Marinos Montevideo City Torque Gérone Sichuan Jiuniu Mumbai City