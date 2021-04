LdC : le groupe du PSG face à Manchester City

La suite après cette publicité

Ce soir (21h, à suivre en direct sur Foot Mercato), les Parisiens ont de nouveau rendez-vous avec leur destin. Face à Manchester City au Parc des Princes, le PSG va disputer la première manche de cette demi-finale de Ligue des Champions. À domicile, l’équipe de Mauricio Pochettino devra obtenir un bon résultat pour se mettre dans les meilleurs conditions possibles, et pourquoi pas se qualifier une nouvelle fois pour la finale de la LDC.

Pour cela, l’entraîneur argentin pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Seule absence notable, celle de Juan Bernat. Quelques titis ne sont pas appelés non plus comme Pembélé, Franchi, Simons, Nagera ou encore Letellier, formé au club. Le reste du groupe est présent et prêt à en découdre.

Le groupe parisien :

Navas, Rico, Saidani, Randriamamy - Bakker, Kimpembe, Marquinhos, Diallo, Florenzi, Dagba, Kehrer, Kurzawa - Herrera, Danilo, Paredes, Gueye, Rafinha, Verratti - Neymar Jr, Sarabia, Draxler, Di Maria, Mbappé, Kean, Icardi.