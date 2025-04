Barça : l’émotion de Jules Koundé après son but décisif

Alors que le FC Barcelone était mal embarqué, tiré en prolongation par son grand rival madrilène lors de cette finale de Coupe du Roi, un héros inattendu est venu tirer les Catalans du pétrin et leur offrir le trophée. D’une frappe sèche venue mourir dans le petit filet, Jules Koundé a offert la victoire à son équipe, et a laissé parler ses émotions après la rencontre. «Le meilleur moment de ma carrière ? C’est difficile à dire, mais je le place très très haut. C’est une finale de Coupe du Roi qui offre un titre à l’équipe, donc vraiment c’est beaucoup d’émotions», a déclaré le défenseur des Bleus.

Mais l’ancien Girondin ne se laisse pas griser, et reste concentré sur les derniers objectifs de la saison des Catalans, encore engagés sur tous les tableaux. «C’est un titre de plus, il nous en reste deux à aller chercher. On a une demi-finale de Ligue des champions qui va arriver très rapidement, on va devoir se reposer parce que ça va être un match difficile. En Liga on est en bonne position, on a confiance en ce qu’on fait, mais il reste encore beaucoup de travail.» Mercredi, le FC Barcelone défiera l’Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions, avant de retrouver le Real Madrid, en Liga cette fois, le 11 mai prochain.