West Ham : David Moyes s'enflamme pour Scamacca

Longtemps courtisé cet été par le PSG mais finalement arrivé à West Ham en provenance de Sassuolo, Gianluca Scamacca est déjà adopté par son entraîneur David Moyes (59 ans). Sur le plan personnel, l'Italien de 23 ans réalise un bon début d'exercice avec cinq buts en onze matches toutes compétitions confondues, dont un cette semaine, pour offrir la victoire à son équipe (1-0) contre Anderlecht en jouant seulement 21 minutes, en Conférence League.

« Je pense qu'il joue très bien. Il a 23 ans, il en est à sa première expérience en Premier League, mais il marque et cela lui donne confiance. Il sait qu'il doit s'améliorer, mais il a de la place pour le faire et il fait un excellent travail (...) J'ai regardé son potentiel, son vrai potentiel : il a beaucoup de fonctionnalités qu'on aime et qui ne peuvent que s'améliorer. » explique le technicien sur son attaquant dans une interview que rapporte la Gazzetta dello Sport.