Gianluca Scamacca à West Ham

C'est un feuilleton qui se referme définitivement. Gianluca Scamacca (23 ans) s'est officiellement engagé avec West Ham ce mardi soir. Courtisé par le PSG, qui n'a finalement pas formulé l'offre nécessaire pour le faire partir de Sassuolo, l'attaquant italien a signé un contrat de 5 ans en faveur des Hammers.

Ces derniers ont déboursé 36 M€ dans ce transfert, en plus 6 M€ de bonus et d'accorder 10% à une éventuelle plus-value aux Neroverdi. «J'ai l'impression que West Ham est l'équipe parfaite pour moi. Ils ont montré qu'ils me voulaient vraiment et quand j'ai parlé au manager, il y a eu une compréhension instantanée», a expliqué le nouveau numéro 7.