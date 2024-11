Bordeaux ne payera pas les 13 millions d’euros réclamés par Vladimir Petkovic

Désormais sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petkovic est récemment passé par la Ligue 1. Après avoir éliminé la France à l’Euro avec la Suisse, il avait décidé de rejoindre les Girondins de Bordeaux de Gérard Lopez en juillet 2021. Mais son aventure avait tourné au fiasco puisqu’il avait été viré en février 2022 dans une saison chaotique où le club était descendu en Ligue 2. À l’époque, le club au scapulaire avait décidé de le licencier pour faute grave et donc de ne pas lui verser d’indemnités.

Face à cette situation, Petkovic avait décidé de contester ce licenciement et réclamait 13 millions d’euros depuis 2 ans, soit le salaire des deux ans et demi de contrat qui lui restait. Et l’affaire s’était donc terminée aux prud’hommes. Selon les informations de France Bleu, le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de l’ex-coach tout comme celle de son adjoint Antonio Manicone. Bordeaux n’aura pas à payer les plus de 13 millions d’euros. Une bonne nouvelle pour un club en redressement judiciaire.