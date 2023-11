Les débuts complètement fous de Marcelo Bielsa avec l’Uruguay

Arrivé en mai dernier à la tête de l’Uruguay, Marcelo Bielsa était très attendu. L’ancien coach de l’OM, qui ne laisse personne indifférent, devait redresser un monument du football sud-américain. Et il avait commencé par des choix forts à l’époque en écartant les légendes de la sélection comme Luis Suarez, Edinson Cavani ou encore Fernando Muslera. Un choix assumé pour mieux reconstruire la Celeste. Et cela a rapidement porté ses fruits, car match après match, Marcelo Bielsa écrit déjà sa légende avec un jeu toujours plus impressionnant et offensif. Lors de la dernière trêve déjà, l’Uruguay avait créé un exploit en s’imposant face au Brésil (2-0) lors des qualifications à la Coupe du Monde 2026, mettant ainsi fin à 22 ans d’invincibilité. Et après la Selecao, l’Uruguay s’en allait défier, cette nuit, l’Argentine championne du monde.

Un défi de taille pour Marcelo Bielsa qui, pour cette trêve, décidait de rappeler Luis Suarez, en très grande forme du côté de Gremio. L’Uruguay n’avait plus gagné en Argentine depuis 36 ans et il fallait remonter à 2013 pour voir l’Uruguay s’imposer chez elle face à la bande de Lionel Messi. Mais impossible n’est pas Bielsa. Et dans un match encore complètement fou, emmené par Ugarte, Darwin ou encore le bluffant Nicolás de la Cruz, l’Uruguay a encore remporté cette rencontre (2-0). Même Messi n’a rien pu faire si ce n’est reconnaitre la supériorité tactique de Bielsa après la rencontre. «« Nous avons eu du mal à jouer. Ils sont intenses. Ils jouent en un contre un, ils ont des joueurs physiques et rapides au milieu. Nous avons eu du mal à trouver notre jeu. Nous ne nous sommes jamais sentis à l’aise. Nous n’avons pas trouvé le moyen d’avoir le ballon et de faire de longues possessions. Peut-être que leur jeu nous fait accélérer et que nous sommes pris dans ce rythme. C’est une équipe physique, qui travaille bien et qui est très dangereuse en contre-attaque. Dans chaque équipe nationale ou club, y compris l’équipe nationale d’Argentine, on peut voir sa patte (à Bielsa, ndlr)», a-t-il confié au micro de TyC Sports.

36 ans d’attente !

Il faut dire que dans cette rencontre, l’Uruguay a produit un football que les adeptes du football Bielsa connaissent très bien. Le premier but de la Céleste a parfaitement illustré cette folie tactique. Sur cette ouverture du score, c’est Araujo, le défenseur du Barça, positionné latéral droit, qui reprend, dans la surface, un centre du latéral gauche Matias Vina. Preuve des intentions de jeu de l’équipe. Et cela a forcément plu à Marcelo Bielsa qui n’a pas manqué de remercier ses joueurs à la fin de la rencontre. «Dans le vestiaire, je les ai vraiment remerciés pour le triomphe qu’ils ont obtenu. J’ai beaucoup apprécié l’effort qu’ils ont dû faire pour y parvenir. D’une certaine manière légitimement et il me semble aussi que même avec ce score, c’était un triomphe juste. Il y a eu beaucoup de remerciements : ce sont des matchs très, très difficiles à gagner. (…) Nous défendons bien. Et, lorsqu’une équipe défend bien et conserve le ballon après l’avoir récupérée, elle attaque aussi bien », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Olé.

Avec cette nouvelle victoire de prestige, l’Uruguay pointe désormais à la deuxième place du classement, juste derrière l’Argentine après 5 journées. De son côté, Marcelo Bielsa est devenu le premier entraîneur de l’histoire de l’Uruguay à battre le Brésil et l’Argentine dans les mêmes éliminatoires. Et tout ça, l’ancien coach de Leeds a réussi à le faire en quelques mois seulement. « Vous avez vu à quoi ressemble la compétition : le prochain match efface toujours les effets du précédent et l’exigence et la demande de triomphes sont renouvelés. Il s’agit de respecter les temps de la compétition et d’ajouter des actions qui consolident un style », confiait-il à une radio uruguayenne au moment d’évoquer le secret de sa réussite. La folie Marcelo Bielsa s’empare de l’Uruguay et de ses supporters déjà très passionnés. Avec la prochaine Copa America 2024 qui arrive cet été, on pourrait donc assister à quelque chose de très grand, de fou. Car c’est « El Loco » après tout.