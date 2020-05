Exclu FM, PSG-AC Milan : l'agent de Reina et Theo Hernandez fait le point sur l'avenir de ses deux joueurs

Ce matin, le mercato du Paris Saint-Germain a beaucoup fait parler. Et encore une fois, la tendance se confirme : le directeur sportif du club de la capitale, Leonardo, scrute fortement en Italie pour tenter d’enrôler les meilleurs renforts possibles. Outre le Napolitain Kalidou Koulibaly, Paris aurait donc des vues sur l’expérimenté gardien de l’AC Milan, Pepe Reina. Agé de 37 ans, l’Espagnol appartient aux Rossoneri depuis 2018, mais il n’y a presque pas joué (5 apparitions en Serie A jusqu’à présent). Depuis cet hiver, il est d’ailleurs prêté à Aston Villa.

La suite après cette publicité

Si Leonardo a ciblé Reina, c’est parce que son compatriote Sergio Rico (prêté par Séville) ne devrait pas être conservé et qu’il faut donc trouver une nouvelle doublure à Keylor Navas. Habitué à jouer ce rôle à Milan, Reina avait déjà été approché par le PSG en 2017, lorsqu’il évoluait encore sous le maillot du Napoli. Contacté par nos soins, l’agent du joueur, Manuel Garcia Quilon, a fait le point sur la situation de son poulain. Et pour le moment, le natif de Madrid est encore loin de rallier la capitale hexagonale.

Paris pas plus avancé que ça

« Nous n’avons eu aucun contact (avec le PSG). Personne ne nous a appelés. Il lui reste un an de contrat avec Milan. Nous voulions un accord pour qu’il soit libre (cet été, ndlr). Aucun contrat ne lui a été proposé en Angleterre et Milan veut qu’il revienne. Reina a un contrat avec Milan. Si Milan veut qu’il revienne, il doit revenir. » Et si le PSG se manifeste ? « S’ils appellent, nous discuterons. Mais tant qu’ils ne m’appellent pas, on ne peut pas discuter. » Enfin, Garcia Quilon est aussi le représentant de Theo Hernandez.

A 22 ans, le latéral gauche est cité parmi les potentiels successeurs de Layvin Kurzawa. Parti du Real Madrid en 2018, où la concurrence était très rude, le Français a fait le bon choix puisqu’il cartonne en Lombardie. Annoncé dans le viseur du PSG, le frère du champion du monde 2018 a vu sa cote grimper en flèche sur le marché. Cependant, un départ n’obsède pas l’intéressé. « Beaucoup d’équipes se sont manifestées, mais il n’y a rien. Quand les choses deviendront plus concrètes, on réfléchira et ce sera le moment de répondre. Mais je le répète, il n’y a rien pour le moment », nous a indiqué son agent. Hernandez encore loin de Paris, une tendance qui se confirme puisque, selon nos informations, le joueur serait même ouvert à une prolongation chez les Rossoneri.