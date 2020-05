Le PSG pense à Pepe Reina

Le poste de gardien de but connaît beaucoup de mouvements au Paris Saint-Germain. Et cet été ne devrait pas déroger à la règle. Arrivé en prêt du FC Séville pour suppléer Keylor Navas dans la cage parisienne, Sergio Rico ne sera pas conservé, bien qu'il ait une option d'achat de 10 M€. Le club parisien doit ainsi se mettre activement à la recherche d'un autre gardien sur le marché. Chose faite et selon nos informations, le PSG a ciblé le profil de Pepe Reina (37 ans).

Le gardien appartient au Milan AC (contrat jusqu'au 30 juin 2021) mais est prêté sur la deuxième partie de cette saison à Aston Villa. L'international espagnol (36 sélections) ne dirait pas non à un poste de numéro deux avec le champion de France en titre. Après le FC Barcelone, Naples, Liverpool ou encore le Bayern, Pepe Reina pourrait donc porter le maillot du PSG. Il découvrirait alors son cinquième grand championnat européen. Affaire à suivre.