Nantes-Monaco : les compositions officielles

Qui disputera la finale de la Coupe de France 2022 face à l'OGC Nice, le 8 mai prochain, au Stade de France ? À la Beaujoire, le FC Nantes et ses trois titres, dont un dernier face à Calais en 2000, affronte l'AS Monaco, 5 Coupes de France à son tableau de chasse, en quête d'un sixième trophée depuis 1991 ! Un match qui oppose des Canaris septièmes à des Monégasques neuvièmes de Ligue 1, à suivre en direct commenté sur FM à 21h15.

Pour cette demi-finale, Antoine Kombouaré choisit d'aligner un 5-4-1, avec Rémy Descamps préféré à Alban Lafont dans le but. Touchés par le covid, Quentin Merlin, Jean-Charles Castelletto et Moses Simon sont de retour dans le onze. En face, Philippe Clement opte pour un 5-4-1, avec le quatuor composé de Gelson, Tchouaméni, Fofana et Diop en soutien de Wissam Ben Yedder.

Les compositions officielles :

Nantes : Descamps - Moutoussamy, Castelletto, Appiah, Pallois, Merlin - Blas, Girotto, Chirivella - Simon, Kolo Muani

Monaco : Nübel - Vanderson, Sidibé, Disasi, Maripan, Caio Henrique - G.Martins, Tchouaméni, Fofana, Diop - Ben Yedder