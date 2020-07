Shanghai SIPG : Palmeiras veut s’offrir Hulk, le Zenit et Galatasaray aussi sur le coup

«Mon contrat expire en décembre. Nous avons déjà eu une réunion et j'ai prévenu que je ne prolongerai pas. Depuis, les offres pleuvent. De divers pays. C'est vrai qu'il y a de grands clubs en Europe, qui jouent la Ligue des Champions, et du Brésil aussi. De Chine également. Mais je ne veux plus jouer ici. J'étudie tout, demandant à Dieu pour qu'il m'aide à choisir la meilleure option et d'être bien physiquement.» Interrogé récemment sur son avenir, le joueur du Shanghai SIPG Hulk avait été très clair. Après son contrat qui court jusqu'au 31 décembre 2020, il changera de club.

Et au Brésil, UOL Esporte dévoile les noms des clubs intéressés par le joueur de 33 ans (il fêtera son 34e anniversaire le 25 juillet). Le média brésilien explique que Palmeiras rêve de l'ailier brésilien. Et en Europe, le Zenit, son ancien club en Russie, et Galatasaray (Turquie) seraient aussi sur le coup. Il y a quelques mois, les dirigeants alviverde avaient déjà tenté de séduire Hulk au moment de la suspension de la Chinese Super League, en vain. Mais le joueur, lui, serait toujours intéressé par un retour dans son pays natal.