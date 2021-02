Claudinho, la nouvelle pépite du groupe Red Bull

La suite après cette publicité

Véritable empire du football, le groupe Red Bull s'est bien étendu lors des quinze dernières années. Avec le RB Leipzig en tête d'affiche et le Red Bull Salzbourg comme deuxième belle vitrine, la marque de boissons énergisantes s'est établie comme une référence dans le monde du football. Disposant également du club autrichien du FC Liefering mais aussi des New York Red Bulls, la marque autrichienne s'est développée en Amérique du Sud avec le Red Bull Brasil. En 2019, le club a fusionné avec le CA Bragantino pour donner le Red Bull Bragantino. Promue en première division cette saison, cette équipe est actuellement neuvième et s'est maintenu tranquillement dans l'élite. Une position qu'elle doit en grande partie à Claudinho.

Milieu offensif repositionné sur l'aile gauche, le droitier a vécu une carrière très mouvementée. Formé à Santos et au Corinthians, il a été prêté à Bragantino avant d'être acheté par Ponte Preta. Multipliant les prêts au Red Bull Brasil, à l'Oeste Futebol Clube et à Bragantino, il a définitivement signé en septembre 2019 contre 437 000 euros. Auteur de belles performances en Serie B (D2) la saison dernière avec 9 buts et 11 passes décisives en 34 matches, il a activement participé au titre de son équipe. Si la question de son adaptation à la première division brésilienne pouvait se poser, il y a parfaitement répondu et s'est affirmé comme l'une des révélations du championnat.

Un départ vers Leipzig ?

Véritable leader technique du Red Bull Bragantino, il n'a eu de cesse de prendre en importance au fil de la saison et a même obtenu le brassard de capitaine récemment. Sur les 5 derniers matches de son équipe, il a inscrit 6 buts pour 4 passes décisives et son bilan global s'élève à 17 buts et 6 passes décisives en 33 matches. Des statistiques folles pour le natif de Guarulhos qui ont poussé son coach Maurício Barbieri à le féliciter récemment en conférence de presse : «c'est un joueur qui a eu une évolution et un développement fantastique. Avant mon arrivée, il ne brillait pas régulièrement et a su corriger cela, c'est pourquoi il porte le brassard de capitaine. Nous devons profiter du grand championnat qu'il a fait, c'est un plaisir de le voir jouer, c'est un plaisir de le voir. J'espère qu'il restera longtemps pour nous aider à développer et continuer à faire grandir l'équipe.»

Si le joueur a récemment été prolongé jusqu'en juin 2024, la question de son avenir se pose alors que Flamengo et Gremio sont très intéressés. Interrogé dans l'émission Selection SporTV, le joueur est revenu sur l'intérêt du dernier club cité et de son coach Renato Gaúcho : «il a posé des questions sur ma situation au club, si je voulais travailler avec lui à Grêmio, ce qui est très bien pour moi. Un ex-athlète qui a tout gagné, un entraîneur qui a tout gagné, ce serait un grand plaisir de travailler avec lui aussi. En ce moment, je suis très heureux à Bragantino, je vis un moment très spécial. Ma tête est là.»

Pourtant, les sirènes sont bien là et le groupe Red Bull suit attentivement la situation du joueur. En début de mois, Goal a fait part d'un intérêt du RB Leipzig afin de le recruter cet été. Un choix loin d'être surprenant puisque les équipes du groupe Red Bull font souvent transiter les talents entre eux. Bragantino attendrait de son côté une offre de 12 millions d'euros pour son talent. A désormais 24 ans depuis le 28 janvier, Claudinho est à la croisée des chemins. Partira-t-il en Europe ou restera-t-il au pays ? Les prochains mois s'annoncent cruciaux.