La Juventus de Thiago Motta fonce sur Khéphren Thuram

Une nouvelle ère débute à la Juventus. Fort d’un excellent travail du côté de Bologne, Thiago Motta a officiellement été nommé en tant qu’entraîneur principal de l’équipe piémontaise. Désormais à la tête de la Vecchia Signora, l’ancien joueur du PSG s’active pour façonner le groupe le plus compétitif possible en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, Tuttosport indiquait, ce vendredi, que l’Italien de 41 ans était prêt à se séparer de plusieurs joueurs : Weston McKennie, Samuel Iling-Junior, Moise Kean, Arkadiusz Milik ou encore Filip Kostic.

Outre les départs envisagés, le nouvel architecte turinois regarde également dans le sens des arrivées… À ce titre, les noms de Douglas Luiz, Karim Adeyemi ou encore Luis Henrique sont notamment évoqués. Mais ce n’est pas tout. Alors que l’avenir d’Adrien Rabiot, dans le viseur du Real Madrid, n’est toujours pas tranché, Motta souhaiterait aussi attirer Khéphren Thuram, aujourd’hui sous les couleurs de l’OGC Nice et lié au club azuréen jusqu’en juin 2025.

La Juve a jeté son dévolu sur Thuram !

Selon les dernières informations de Sky Italia, des contacts sont même d’ores et déjà en cours entre les deux clubs et un contrat de quatre saisons est évoqué. Le média transalpin précise, par ailleurs, que la prolongation (ou non) d’Adrien Rabiot ne changera aucunement la donne. La Juve est, aujourd’hui, bien décidée à offrir un nouveau challenge au natif de Reggio Emilia. Auteur d’un but et une passe décisive en 29 matches toutes compétitions confondues la saison passée, l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco pourrait alors quitter le Gym contre un chèque estimé entre 15 et 18 millions d’euros, même si le Gym en attend bien plus.

Représenté par Rafaela Pimenta ces derniers mois, Thuram avait récemment décidé de rejoindre Sport Cover, la célèbre agence de joueurs qui poursuit son ascension après avoir attiré Geoffrey Kondogbia, Brice Samba, Nordi Mukiele, Seko Fofana, Alban Lafont ou encore Christopher Wooh. Un signe supplémentaire de l’intéressé quant à la volonté de régler son avenir alors que son contrat prend fin dans un an du côté des Aiglons. Reste désormais à savoir si les différentes parties parviendront à trouver un terrain d’entente pour finaliser cette opération…