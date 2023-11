Al-Hilal : les parents de la femme de Neymar menacés et cambriolés

Nouveau coup dur pour Neymar et son entourage. Selon la police brésilienne, un homme a été arrêté dans la matinée de ce mardi après que la maison familiale de l’influenceuse et compagne de Neymar, Bruna Biancardi, a été cambriolée et ses parents auraient été menacés et ligotés. L’information a été confirmée au média Quem, alors que Bruna et sa fille, Mavie, issue de sa relation avec Neymar, se trouvaient dans une autre propriété et n’ont pas été témoins de l’action.

La suite après cette publicité

Bianca Biancardi, la sœur de Bruna, 29 ans, a nié les informations relayant le fait que les criminels avaient pour objectif d’enlever Bruna et la petite Mavie, mais qu’ils voulaient des objets de valeur. De son côté, Neymar a réagi l’information, en ajoutant qu’il avait également perdu un proche. «Mauvaise journée avec deux très mauvaises nouvelles. D’abord, il y a eu l’attaque contre le père de Bruna, mais Dieu merci, tout le monde va bien. Deuxièmement, mon ami est décédé, mes condoléances à toute sa famille», a-t-il réagi dans sa story.