Strasbourg s’offre un espoir colombien

Le mercato estival s’agite du côté de Strasbourg. Toujours à l’affût de bons coups, le club alsacien a enregistré la venue d’Óscar Perea, en provenance de l’Atlético Nacional, en Colombie. Le joueur de 18 ans s’est engagé jusqu’en 2029 avec le RCSA.

La suite après cette publicité

«Óscar Perea est un ailier gauche – droitier – explosif et dribbleur» indique le Racing à propos du joueur qui a inscrit au total depuis ses débuts en mai 2022 six buts et délivré quatre passes décisives, précise Strasbourg sur son site officiel. «J’ai travaillé très dur pour en arriver là, et j’ai maintenant hâte de découvrir le club, la ville et la région. Je suis prêt à donner le meilleur pour le Racing», a commenté Óscar Perea.