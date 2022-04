FC Barcelone : Memphis Depay est à nouveau blessé !

Le FC Barcelone dispute ce jeudi son quart de finale aller de la Ligue Europa face à Francfort. Si les Barcelonais pourront bien compter sur Ousmane Dembélé et Pierre-Emerick Aubameyang en attaque, ils ne pourront pas aligner le Hollandais Memphis Depay face aux Allemands.

En effet, le club a annoncé sur Twitter que l'ancien Gone se serait de nouveau blessé : «le joueur de l'équipe première, Memphis, souffre d'une surcharge du muscle de la cuisse gauche. Il n'est pas dans le groupe et sa disponibilité dépendra de ses progrès.» Après avoir déjà manqué une quinzaine de matchs et plus de deux mois de compétition à cause de blessures, la saison galère de Memphis Depay continue.